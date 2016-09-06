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На севере Москвы полицейские ликвидировали нарколабораторию

Москва
6 сентября, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские выявили и ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Северному административному округу во дворе дома на Ангарской улице задержали подозреваемого в хранении наркотиков - ранее судимого безработного 39-летнего москвича. При личном досмотре у него было изъято порошкообразное вещество. Проведенное исследование показало, что этот порошок является психотропным веществом - амфетамином, его масса превышала 30 граммов", - сообщили в ведомстве.

Позднее оперативники по месту жительства задержанного выявили лабораторию для производства амфетамина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" УК РФ.

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