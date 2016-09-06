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Продажу спиртного запретят в центре Москвы в День города

Москва
6 сентября, 19:06 UTC+3
Запрет будет действовать 10 и 11 сентября
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Продажа алкоголя в местах массовых гуляний будет запрещена 10 и 11 сентября в период празднования Дня города в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Продажа алкоголя во всех кафе, ресторанах и магазинах, которые расположены на ул. Тверская, Манежной площади, Охотном ряду, Площади Революции, будет запрещена с самого утра 10 и 11 сентября", - сообщили в пресс-службе.

День города в Москве в этом году празднуется 10 и 11 сентября. Для горожан и гостей столицы приготовлено более 1000 мероприятий на 228 площадках в центре и во всех административных округах.

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