Около 1,5 млн кв. м недвижимости построено в Новой Москве с начала года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 млн кв. м различной недвижимости построено в ТиНАО за восемь месяцев 2016 года. Об этом в среду журналистам сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, уточнив, что в этом объеме более 1,1 млн кв. метров составляет жилищное строительство.

"По темпам строительства мы идем вровень с показателями прошлого года, однако за оставшиеся до конца 2016 года четыре месяца планируется ввести недвижимости значительно больше прошлогоднего - почти 2 млн кв. м", - отметил Жидкин. Он добавил, что всего в ТиНАО сейчас в стадии строительства находится около 8 млн кв. м различной недвижимости.

"В течение четырех месяцев планируем сдать 1,3 млн кв. м жилья, а также более 700 тыс. кв. м объектов нежилой недвижимости", - пояснил Жидкин. Он подчеркнул, что строительство в ТиНАО ведется комплексно.

"Среди объектов, которые будут построены до конца текущего года, 10 социальных: 7 детских садов и 3 школы", - уточнил Жидкин. Всего в ТиНАО в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 3,4 млн кв. м недвижимости.