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Выставка, посвященная Дню города, открылась в Московском метрополитене

Москва
7 сентября, 12:40 UTC+3
В экспозиции собраны редкие кадры с изображением торжественных мероприятий прошлых лет
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен и Музей Москвы организовали фотовыставку, приуроченную к 869-летию Москвы, где собраны редкие кадры с изображением торжественных мероприятий прошлых лет по случаю Дня города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, экспозиция развернулась на станции "Выставочная".

"На станции "Выставочная" в галерее "Метро" сегодня открылась экспозиция редких фотографий, сделанных во время празднования Дня города. В новом фотопроекте "День Москвы. Штрихи к портрету праздника" представлены 30 фотографий из коллекции Музея Москвы, который в этом году отмечает свое 120-летие. Посетители выставки могут увидеть кадры любительской и профессиональной фотохроники 1947 и 1997 годов, где запечатлены самые яркие моменты городских гуляний", - сказали в пресс-службе.

Фотовыставку открыли заместитель начальника метрополитена по коммуникациям Дмитрий Комендантов и директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

В ходе празднования Дня города жители и гости столицы впервые увидят уникальный поезд "Москва", торжественная презентация которого состоится возле ВДНХ с 9 по 11 сентября. На стенде будут представлены два вагона 765-й серии, не имеющие аналогов в России и странах СНГ.

Также пассажиров метрополитена традиционно порадуют выпуском проездных с праздничным оформлением. Они смогут приобрести памятные билеты "Единый" на 2 поездки уже с 8 сентября. Специальный тираж составит 600 тыс. экземпляров. Помимо этого, на станциях Кольцевой линии будет организована раздача брелоков с логотипом метро, вестибюли станций украсят праздничными плакатами, а по радио прозвучат музыкальные композиции, стихи и истории о Москве.

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