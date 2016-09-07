Число консультантов в окружных центрах занятости Москвы выросло на 14%

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Количество сотрудников окружных центров занятости столицы после их присоединения к единому Городскому центру занятости населения увеличилось с 883 до 1024 человек. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты Москвы Андрей Бесштанько.
"В прежней структуре количество людей непосредственно на приеме безработных составляло 883 человека, в результате реорганизации - 1024 человека", - сообщил Бесштанько. Таким образом, их численность выросла почти на 14%.
Одновременно Городской центр занятости сократил общую численность и штат своих работников с 1745 до 1409 человек, таким образом, произошло перераспределение численности административно-управленческого персонала в пользу специалистов, обеспечивающих непосредственное предоставление госуслуг.
"Суть реорганизации: меньше начальников - больше консультантов по трудоустройству", - пояснил Бесштанько. В новой структуре службы занятости, по его словам, работа консультантов будет оцениваться иначе.
"Будет учитываться не количество оказанных услуг, а количество трудоустроенных граждан. Это ключевой показатель эффективности офиса по трудоустройству населения, который будет отражаться в том числе и на размере заработной платы сотрудников", - сказал заместитель руководителя департамента.