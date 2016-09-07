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Москвичи могут пользоваться интерактивным порталом центра занятости для поиска вакансий

Москва
7 сентября, 17:57 UTC+3
Ожидается, что портал поможет и компаниям, которые ищут сотрудников
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Интерактивный портал для безработных и работодателей запущен Центра занятости населения Москвы с 1 сентября 2016 года: теперь вакансии центров занятости можно будет смотреть, не выходя из дома. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты Москвы Андрей Бесштанько.

"С 1 сентября мы запустили интерактивный портал Центра занятости, который ориентирован как на работодателей, так и на граждан, ищущих работу. Можно записаться на прием, можно самостоятельно поискать вакансии", - сообщил Бесштанько на пресс-конференции департамента, посвященной новым подходам в организации эффективного трудоустройства москвичей.

По данным департамента, за первую неделю на портале было зарегистрировано около 1500 посещений. Ожидается, что портал поможет и компаниям, которые ищут сотрудников. "Если раньше работодатели предоставляли вакансии исключительно на бумажных носителях или электронной почте, сейчас с интерактивным порталом это не нужно", - отметил замглавы департамента. По его словам, сейчас у них появится возможность предоставлять вакансии и сдавать отчеты об их заполнении в электронном виде непосредственно на этом портале.

По данным департамента, ежегодно в центры занятости за помощью в подборе персонала обращается порядка 3600 работодателей. По словам Бесштанько, в ведомстве ожидают, что после введения нового электронного сервиса их число к концу года возрастет.

Общее количество вакансий в базе данных центров занятости, по данным на 1 января 2016 года, составляло 134,5 тыс. против 139,3 тыс. в 2015 году. Количество вакансий по рабочим профессиям в то же время снизилось со 106,2 тыс. до 82,5 тыс. единиц (с 76,2% до 61,4% от общего числа вакансий). Официальное число зарегистрированных безработных в Москве в 2015 году составляло 106,68 тысяч человек, за период январь-август 2016 года - 92,9 тыс. человек.

В 2015 году центрами занятости было трудоустроено 78% из общего числа обратившихся, в январе-августе 2016 года - 75,4%.

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