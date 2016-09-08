К открытию МЦК у четырех станций кольца появятся перехватывающие парковки

Путин назначил Владислава Китаева руководителем протокола президента РФПолитика 8 сентября, 9:33
Минкульт Польши осудил акты вандализма на советских кладбищахМеждународная панорама 8 сентября, 9:25
Более 2,7 млн пассажиров активировали карту "Тройка" для бесплатной пересадки на МЦКМосква 8 сентября, 9:11
"Мосробот" начал оповещать москвичей о пунктах приема лампочек и градусниковМосква 8 сентября, 8:59
Жители Бурятии вырубили в скале крупнейшее в России изображение БуддыСибирь 8 сентября, 8:53
К открытию МЦК у четырех станций кольца появятся перехватывающие парковкиМосква 8 сентября, 8:42
Более ста информационных стел с Wi-Fi установят в Москве до ноябряМосква 8 сентября, 8:35
Многодетным семьям иркутские власти будут доплачивать к школе по три тысячи рублейСибирь 8 сентября, 8:30
Причиной заболевания почти 70 учеников одной из екатеринбургских школ стал норовирусНовости Урала 8 сентября, 8:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Возле четырех станций Московского центрального кольца (МЦК) появятся перехватывающие парковки. Они будут запущены одновременно с открытием пассажирского движения на МЦК, сообщается на сайте столичной мэрии.
"В течение месяца москвичи смогут бесплатно оставлять на них свои автомобили. Стоянки со шлагбаумами, рассчитанные более чем на 650 машино-мест, обустроят у станций "Ботанический сад", "Локомотив", "Лужники" и "Бульвар Рокоссовского",- уточняется в сообщении.
Далее стоянки продолжат свою работу в привычном режиме перехватывающих парковок. Со временем у МЦК откроются парковки на 1,5 тыс. мест.
Пассажирское движение на МЦК запустят 10 сентября: для пассажиров будут доступны 24 станции, 11 пересадок на метро и пять пересадок на пригородные электрички. До конца года будут открыты все станции - 31.
В первый месяц проезд на МЦК будет бесплатным. Общая продолжительность поездки по кольцу составит около 75 минут.