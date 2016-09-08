К открытию МЦК у четырех станций кольца появятся перехватывающие парковки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Возле четырех станций Московского центрального кольца (МЦК) появятся перехватывающие парковки. Они будут запущены одновременно с открытием пассажирского движения на МЦК, сообщается на сайте столичной мэрии.

"В течение месяца москвичи смогут бесплатно оставлять на них свои автомобили. Стоянки со шлагбаумами, рассчитанные более чем на 650 машино-мест, обустроят у станций "Ботанический сад", "Локомотив", "Лужники" и "Бульвар Рокоссовского",- уточняется в сообщении.

Далее стоянки продолжат свою работу в привычном режиме перехватывающих парковок. Со временем у МЦК откроются парковки на 1,5 тыс. мест.

Пассажирское движение на МЦК запустят 10 сентября: для пассажиров будут доступны 24 станции, 11 пересадок на метро и пять пересадок на пригородные электрички. До конца года будут открыты все станции - 31.

В первый месяц проезд на МЦК будет бесплатным. Общая продолжительность поездки по кольцу составит около 75 минут.