В Зарядье установят 12-метровый экран для аттракциона со спецэффектами "Полет над Россией"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Гости столичного парка "Зарядье" смогут совершить полеты над городом, полюбоваться пейзажами Крайнего Севера и Сибири, ощутят на себе различные спецэффекты - от вспышек молний до водяных брызг дальневосточных гейзеров. Подробности проекта аттракциона "Полет над Россией", который откроется в медиацентре парка "Зарядье" в 2018 году, опубликованы на сайте столичной мэрии.

"Зрители будут висеть перед 12-метровым экраном на специальных консолях и ощущать на себе всевозможные спецэффекты - от вспышек молний и ветра до эффекта гейзера и извержения вулкана", - уточняется в сообщении.

При создании виртуального тура по природным заповедникам, горным вершинам и побережьям России будет использоваться специальная аэрофотосъемка. Посетители аттракциона увидят настоящие российские красоты, а не только компьютерную графику, отмечается в сообщении.

Виртуальное путешествие будет включать не менее 30 мест на территории страны - Дальний Восток, Сибирь, Урал, Крайний Север, Кавказ, Балтику и Центральную Россию, в том числе Москву. 39 зрительских мест будут размещены на специальной динамической платформе, которая создаст эффект полета. Видеоряд будет проецироваться на сферический экран и сопровождаться набором климатических и звуковых спецэффектов. Продолжительность сеанса рассчитана на семь минут.

Один из первых фильмов, снятых для подобных аттракционов, был создан для Диснейленда в Калифорнии. Сегодня такие программы существуют в тематических парках разных штатов, а также в Канаде, крупнейших городах Китая, Абу-Даби и других.

Парк "Зарядье" соединит многие пешеходные и туристические маршруты Москвы - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор. Помимо необычных растений, в парке можно будет увидеть интересные архитектурные объекты. Это и ледяная пещера, где снег будет лежать даже летом, и ажурный "парящий" мост над набережной Москвы-реки, и стеклянный купол-теплица (стеклянная кора), который будет установлен над холмом и садом на крыше здания филармонии. Вход на территорию "Зарядья" будет бесплатным. Приобретать билеты потребуется только на концерты и выставки, которые будут проходить в парке ежегодно.

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