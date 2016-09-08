"Уральские авиалинии" до конца года планируют начать выполнять рейсы из Жуковского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца 2016 года планирует начать выполнять рейсы из нового аэропорта Жуковский. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"До конца года, думаю, начнем выполнять рейсы из Жуковского", - сказал Скуратов.

Он добавил, что авиакомпания рассматривает подмосковный Жуковский как аэропорт для выполнения рейсов в страны СНГ.

"Межправительственным соглашением ограничено количество рейсов из столиц стран СНГ в Москву, например, из Душанбе в Москву. Начало полетов связано с получением разрешений от этих государств, это дипломатия, и все проходит без нашего участия. Как только мы получим разрешение на полеты в Душанбе, из Жуковского начнем выполнять эти рейсы, думаю, до конца года это произойдет," - сказал Скуратов.

Он добавил, что авиакомпания не планирует переводить часть рейсов из столичного аэропорта Домодедово в подмосковный Жуковский. "Мы ежегодно будем наращивать количество рейсов в Домодедово", - добавил Скуратов.