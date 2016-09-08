Московские родители с 1 сентября отправили 800 онлайн-записок о пропуске детьми уроков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 800 записок об отсутствии ребенка в школе по уважительной причине подано московскими родителями в электронном виде за первую учебную неделю. Об этом в четверг сообщила куратор проектов в системе образования департамента информационных технологий Москвы Светлана Романова.

"Начиная с 1 сентября от родителей в электронном виде было получено около 800 записок о том, что ребенок пропустит занятия в школе", - сказала Романова.

Ранее в департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что новая опция электронного школьного дневника предполагает как уведомление родителей об отсутствии ребенка на уроке, так и информирование учителей в случае если школьник не пришел на занятия по уважительной причине. Родители могут выбрать отдельные уроки или дни, которые их ребенок пропустит, а также указать причину отсутствия на занятиях.

Электронными журналами и дневниками на столичном портале госуслуг, по данным мэрии, пользуется более 2,5 млн москвичей. С нового учебного года в улучшенной версии сервиса вводится уведомление об отсутствии учащихся. Также появится возможность указывать время выполнения домашних заданий и прикреплять задания для самостоятельной работы в электронном виде. Учащиеся смогут создавать на портале свое электронное портфолио, а учителя - сценарии уроков.