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На организацию Московского финансового форума потратят почти 100 млн руб.

Москва
8 сентября, 17:10 UTC+3
Форум пройдет 23 сентября 2016 года, его главной темой станет "Финансовая стратегия России: курс на рост"
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МОСКВА. 8 сентября. /ТАСС/. Столичные власти потратят почти 100 млн руб. на организацию и проведение первого Московского финансового форума, подрядчик уже определен. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

"Стоимость оказания услуг по организации и проведению в 2016 году Московского финансового форума - 95,5 млн рублей", - говорится в документах госзакупки. Определение поставщика завершено, заказчиком является департамент экономической политики и развития Москвы.

Первый Московский финансовый форум пройдет в столице 23 сентября 2016 года. Его главной темой станет "Финансовая стратегия России: курс на рост". Откроют форум министр финансов РФ Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в феврале, с этого года форум будет проходить ежегодно.

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