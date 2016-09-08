Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сервис "Окно в город" начал показывать благоустроенные московские улицы

Москва
8 сентября, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Посмотреть на результаты программы "Моя улица" с помощью камер видеонаблюдения москвичи могут с 8 по 18 сентября
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специальный проект "Моя улица" стартовал на странице сервиса онлайн-трансляций с камер городской системы видеонаблюдения "Окно в город". Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

"На странице сервиса онлайн-трансляций с камер городской системы видеонаблюдения "Окно в город" стартовал специальный проект "Моя улица": пользователи смогут "прогуляться" по центру столицы и оценить результаты масштабного обновления нескольких ключевых улиц", - сказали в пресс-службе.

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

В объектив камер городской системы видеонаблюдения попали Тверская и Моховая улицы, Новый Арбат и Арбатская площадь, а также Воздвиженка и Тверской бульвар - территории, где недавно завершились работы по благоустройству.

Онлайн-трансляцию с разных ракурсов обеспечивают 11 камер, для некоторых из них на время специального проекта были изменены домашние позиции для наилучшего обзора. Посмотреть на результаты благоустройства с помощью камер видеонаблюдения москвичи могут с 8 по 18 сентября.

Сервис "Окно в город" запущен в декабре 2014 года. С начала 2016 года на странице сервиса уже состоялись трансляции нескольких городских фестивалей и культурных акций, автопробегов, репетиций и Парада Победы, а также акции "Бессмертный полк".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Собянин открыл Волоколамский путепровод
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
2
Пентагон и миноброны Украины подписали договор о сотрудничестве
3
Вандалы разрушили около 100 надгробий на старейшем кладбище Казани
4
Ограбленные в Москве инкассаторы путаются в показаниях о сумме похищенных денег
5
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМР
6
МПК отозвал аккредитацию белоруса, который нес флаг РФ на открытии Игр
7
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
Темы дня
Реклама