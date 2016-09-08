Сервис "Окно в город" начал показывать благоустроенные московские улицы

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специальный проект "Моя улица" стартовал на странице сервиса онлайн-трансляций с камер городской системы видеонаблюдения "Окно в город". Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.
"На странице сервиса онлайн-трансляций с камер городской системы видеонаблюдения "Окно в город" стартовал специальный проект "Моя улица": пользователи смогут "прогуляться" по центру столицы и оценить результаты масштабного обновления нескольких ключевых улиц", - сказали в пресс-службе.
В объектив камер городской системы видеонаблюдения попали Тверская и Моховая улицы, Новый Арбат и Арбатская площадь, а также Воздвиженка и Тверской бульвар - территории, где недавно завершились работы по благоустройству.
Онлайн-трансляцию с разных ракурсов обеспечивают 11 камер, для некоторых из них на время специального проекта были изменены домашние позиции для наилучшего обзора. Посмотреть на результаты благоустройства с помощью камер видеонаблюдения москвичи могут с 8 по 18 сентября.
Сервис "Окно в город" запущен в декабре 2014 года. С начала 2016 года на странице сервиса уже состоялись трансляции нескольких городских фестивалей и культурных акций, автопробегов, репетиций и Парада Победы, а также акции "Бессмертный полк".