Сервис "Окно в город" начал показывать благоустроенные московские улицы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специальный проект "Моя улица" стартовал на странице сервиса онлайн-трансляций с камер городской системы видеонаблюдения "Окно в город". Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

"На странице сервиса онлайн-трансляций с камер городской системы видеонаблюдения "Окно в город" стартовал специальный проект "Моя улица": пользователи смогут "прогуляться" по центру столицы и оценить результаты масштабного обновления нескольких ключевых улиц", - сказали в пресс-службе.

СПЕЦПРОЕКТ Улица с обложки Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

В объектив камер городской системы видеонаблюдения попали Тверская и Моховая улицы, Новый Арбат и Арбатская площадь, а также Воздвиженка и Тверской бульвар - территории, где недавно завершились работы по благоустройству.

Онлайн-трансляцию с разных ракурсов обеспечивают 11 камер, для некоторых из них на время специального проекта были изменены домашние позиции для наилучшего обзора. Посмотреть на результаты благоустройства с помощью камер видеонаблюдения москвичи могут с 8 по 18 сентября.

Сервис "Окно в город" запущен в декабре 2014 года. С начала 2016 года на странице сервиса уже состоялись трансляции нескольких городских фестивалей и культурных акций, автопробегов, репетиций и Парада Победы, а также акции "Бессмертный полк".