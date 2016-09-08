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У МЦК появилась своя страница на сайте московского метро

Москва
8 сентября, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Там можно найти новые и удобные маршруты передвижения по столице
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный сайт Московского метрополитена дополнен новым разделом, посвященным Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Здесь можно познакомиться с историей возникновения Московского центрального кольца, подвижным составом, представленным современными и комфортабельными поездами "Ласточка", схемой метрополитена и Московского центрального кольца с указанием всех возможных пересадок, а также найти новые и удобные для себя маршруты передвижения по столице", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, страница МЦК появилась и на Едином транспортном портале, где можно посмотреть больше удобных для себя маршрутов и выбрать тот, который значительно экономит время в пути.

Московское центральное кольцо, первый этап запуска которого состоится 10 сентября, будет полностью интегрировано в систему метрополитена и станет фактически второй кольцевой линией метро. Оно будет иметь со столичной подземкой единые тарифы, билеты, сервисы и навигацию, а также возможность совершать пересадки с одного вида транспорта на другой.

Московское центральное кольцо - это 31 станция, 17 пересадок на метро, 10 пересадок на пригородные электрички. С каждого ТПУ можно будет пересесть на наземный городской пассажирский транспорт. Запуск МЦК будет осуществляться поэтапно, первый этап состоится 10 сентября текущего года. В первый год пассажирам будут доступны 14 пересадок на метро и 6 пересадок на пригородные электрички.

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