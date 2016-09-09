Кремлевскую набережную Москвы открыли для пешеходов и автомобилистов

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Основные работы по программе благоустройства завершились на Кремлевской набережной Москвы, ее открыли для пешеходов и автомобилистов. Как сообщается на сайте столичной мэрии, под землю убрали все воздушные коммуникации, расширили тротуары с 2,5 метра до 3,2.
"При этом количество полос для машин осталось прежним. На проезжей части заменили асфальт, а пешеходную зону вымостили гранитной плиткой", - отмечается в сообщении.
Для воздушных коммуникаций проложили 23 км подземной кабельной канализации. У стен Кремля также положили более 15 тыс. кв. м нового газона. вдоль набережной установили 22 новых торшера и 39 фонарей, стилизованных под исторические.
На набережной также заменили более 12 тыс. кв. м асфальта. Сейчас ведутся работы по нанесению разметки.
В октябре-ноябре на Кремлевской набережной посадят деревья, установят навигационные стелы с картами местности и точками доступа к бесплатному Wi-Fi.
В целом работы по благоустройству завершены уже почти на всех улицах, которые вошли в программу 2016 года.