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В Москве к Дню города введут девять новых объектов социальной инфраструктуры

Москва
9 сентября, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Семь из них построены на средства адресной инвестиционной программы, еще два - за счет инвесторов
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. К празднованию Дня города в Москве запланирован ввод в эксплуатацию девяти объектов социальной инфраструктуры общей стоимостью более 6 млрд рублей - пяти детских садов, трех школьных зданий и одного родильного дома. Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К Дню города мы завершили строительство пяти образовательных учреждений. В ближайшее время планируем ввести еще три таких объекта. В целом в этих новых детских садах и школах создано порядка 4300 мест. Помимо этого, мы планируем сдать родильный дом инфекционной клинической больницы №2 на 160 мест", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что, что семь вводимых объектов построены за городской бюджет в рамках реализации адресной инвестиционной программы. Еще два объекта - детский сад и школа на сумму порядка 2 млрд рублей - построены за счет инвесторов.

"Развитию социальной инфраструктуры города уделяется повышенное внимание. По сравнению с прошлым годом количество введенных объектов социальной инфраструктуры выросло на 42%. Вводимые здания - современные образовательные учреждения, оснащенные самым качественным оборудованием", - пояснил Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса напомнил, что всего за последние пять лет в Москве было построены и введены в эксплуатацию 181 детский сад и 57 школьных зданий, на более чем 57 тыс. мест. За ближайшие три года только за счет городского бюджета в Москве будет построено более 80 образовательных учреждений на 37 тыс. мест.

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