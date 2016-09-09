Мосгосстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию "Сады Пекина"

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию апартаментов и административно-делового комплекса "Сады Пекина", расположенного около гостиницы "Пекин" в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Олег Антосенко.
По его словам, "сданы в эксплуатацию 360 жилых апартаментов и административно-деловой корпус для обслуживания гостиницы "Пекин". Общая площадь двух 13-этажных корпусов составляет 70,8 тыс. кв. м. Подземная автостоянка рассчитана на 427 машиномест. На втором этапе планируется провести реставрацию самой гостиницы "Пекин".
Ранее вице-президент компании-застройщика Алексей Гончаров рассказал журналистам, что реконструкция "Пекина" начнется в следующем году и завершится к 2020 году. "Реконструкция гостиницы продлится в ближайшие 2-3 года. Она начнется с крыла, которое выходит на Большую Садовую улицу, а номерной фонд гостиницы будет принимать гостей в крыле, которое выходит на 1 Брестскую улицу. Потом все поменяется местами", - отметил Гончаров.
"Думаю, что в течение трех лет эту гостиницу мы реконструируем. Обновим номерной фонд и инженерные коммуникации. Они будут отличать современным требованиям", - добавил он. По словам Гончарова, после реконструкции "Пекин" сохранит статус четырехзвездночной гостиницы.
"Мы планируем либо так и оставить 4 звезды, либо дотянуть до "пятерки", но все зависит от того, какая концепция будет принята инвестором", - сообщил Гончаров.