Почти 170 московских школ перешли на обновленную версию электронного дневника

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 170 столичных школ перешли в новом учебном году на улучшенную версию электронного журнала и дневника (ЭЖД). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"169 столичных школ в новом учебном году используют улучшенную версию электронного журнала и дневника. Это более 400 тыс. учеников и 550 тыс. родителей, а журнала - около 50 тыс. учителей. Таким образом, общее число пользователей системы превышает 1 млн человек", - цитирует пресс-служба куратора проектов в сфере образования департамента Светлану Романову.

Помимо стандартного функционала, улучшенная версия ЭЖД предлагает ряд специальных возможностей и сервисов, среди которых интеграция с Общегородской платформой электронных образовательных материалов, подача уведомления об отсутствии ребенка в режиме онлайн, формирование сценариев уроков и многое другое. Улучшенная версия ЭЖД является частью масштабного проекта "Московская электронная школа", который внедряется в образовательных организациях города.

В прошлом учебном году обновленная версия ЭЖД тестировалась в чуть более чем трех десятках московских школ.