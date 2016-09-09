Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 170 московских школ перешли на обновленную версию электронного дневника

Москва
9 сентября, 16:12 UTC+3
Улучшенная версия предлагает, в частности, интеграцию с платформой электронных образовательных материалов, подачу уведомления об отсутствии ребенка в режиме онлайн, формирование сценариев уроков
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 170 столичных школ перешли в новом учебном году на улучшенную версию электронного журнала и дневника (ЭЖД). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"169 столичных школ в новом учебном году используют улучшенную версию электронного журнала и дневника. Это более 400 тыс. учеников и 550 тыс. родителей, а журнала - около 50 тыс. учителей. Таким образом, общее число пользователей системы превышает 1 млн человек", - цитирует пресс-служба куратора проектов в сфере образования департамента Светлану Романову.

Помимо стандартного функционала, улучшенная версия ЭЖД предлагает ряд специальных возможностей и сервисов, среди которых интеграция с Общегородской платформой электронных образовательных материалов, подача уведомления об отсутствии ребенка в режиме онлайн, формирование сценариев уроков и многое другое. Улучшенная версия ЭЖД является частью масштабного проекта "Московская электронная школа", который внедряется в образовательных организациях города.

В прошлом учебном году обновленная версия ЭЖД тестировалась в чуть более чем трех десятках московских школ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Собянин открыл движение по новой эстакаде на Рябиновой улице
14
Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"
10
Собянин открыл Волоколамский путепровод
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
2
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
5
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
В Подмосковье неизвестные отобрали оружие и документы у фельдъегерей
7
Саакашвили обиделся на решение провести "Евровидение-2017" не в Одессе, а в Киеве
Темы дня
Реклама