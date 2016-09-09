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Метропоезд нового поколения "Москва" презентовали на ВДНХ

Москва
9 сентября, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Поставки таких составов начнутся с февраля следующего года
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Метропоезд нового поколения "Москва" представили на ВДНХ. Его установили у арки главного входа на выставку. Вагон осмотрел столичный мэр Сергей Собянин. В субботу, в День города, его смогут увидеть все желающие.

Как отметил на церемонии презентации заместитель столичного мэра Максим Ликсутов, "для города это важное событие". Он напомнил, что "с 2010 года парк вагонов метро обновился на 40%, поставлено 1,6 тыс. новых вагонов". Имя новому поезду дали сами москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

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По словам заммэра, поставки этих поездов начнутся с февраля следующего года. "Вагон, который представлен на ВДНХ - настоящий, не муляж. Через несколько дней начнутся его технологические испытания, и в феврале 2017 года такие вагоны будут поставляться на Таганско-Краснопресненскую линию",- сказал Ликсутов, уточнив, что до 2020 года все поезда на этой линии будут "именно такими".

До 2020 года метрополитену должны поставить 96 современных поездов (768 вагонов). Их главные особенности - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Они оборудованы современными системами вентиляции и освещения.

Первые вагоны нового поколения, изготовленные на заводе "Метровагонмаш", будут показаны москвичам и гостям столицы в День города. Гости не только увидят интерьер и экстерьер вагонов, но и оценят их комфортабельность и современные информационные сервисы, представленные в них: двери вагонов будут открыты для всех желающих.

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