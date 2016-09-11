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Более 4 тысяч полицейских обеспечат безопасность в Москве при праздновании Курбан-байрама

Москва
11 сентября, 13:12 дата обновления: 11 сентября, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
Проход к местам молений будет осуществляться через арочные рамки металлодетекторов
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 4 тысяч сотрудников полиции обеспечат охрану общественного порядка 12 сентября во время празднования одного из главных мусульманских религиозных праздников - Курбан-байрама. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Более 4 тысяч сотрудников органов внутренних дел будет задействовано в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах проведения мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Проход к местам молений будет осуществляться через арочные рамки металлодетекторов у Московской Соборной мечети, Исторической Мечети, Мемориальной мечети на Поклонной горе, Духовно-просветительского комплекса, площадки около ФОК "Изумрудный", Южного речного вокзала, павильона №2 в парке "Сокольники".

Перекрытие улиц

В связи с празднованием Курбан-байрама движение автотранспорта в Москве будет ограничено по 15 улицам.

"В связи с проведением 12 сентября на территории Москвы религиозных мероприятий с 04:00 до 11:00 мск будет ограничено движение автотранспорта по улицам Дурова, Щепкина, Гиляровского, Мещанской, Капельскому и Выползову переулкам, Большой Татарской улице, Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Климентовскому, Озерковскому переулкам, Малой Сухаревской площади, Протопоповскому переулку, дублеру проспекта Андропова в районе проспекта Андропова д. 11, Минской улице в обе стороны", - сказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что будет отменен правый поворот с улицы Садовая-Сухаревская на улицу Щепкина, а также отменен съезд с улицы Садовая-Сухаревская на Олимпийский проспект (в область).

Кроме того, с 05:00 до 11:00 мск будет ограничено движение по улице Южнобутовская от улицы Остафьевской до улицы Бунинская аллея.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, он знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку.

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