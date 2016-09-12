На западе Москвы сгорел рейсовый автобус

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус загорелся в движении на западе Москвы на Кутузовском проспекте, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Рейсовый автобус загорелся при движении в сторону области возле дома номер 55 на Кутузовском проспекте. - Водитель остановил машину и успел высадить пассажиров, пострадавших нет, - сказал собеседник агентства.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар, площадь которого составила 12 кв. метров. Возгорание произошло в моторном отсеке, после чего огонь перекинулся в салон автобуса.