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Парад кукол пройдет на Садовом кольце в Москве 6 октября

Москва
12 сентября, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Он посвящен сразу трем событиям: 85-летию театра, 115-летию со дня рождения его создателя Сергея Образцова, а также 70-летию знаменитого спектакля "Необыкновенный концерт"
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Центральный театр кукол имени С. В. Образцова 6 октября проведет парад кукол на Садовом кольце. Как сообщается на сайте столичной мэрии, парад стартует в 16:00 мск от здания театра на Садовой-Самотечной улице, дом 3.

"Два двухэтажных экскурсионных автобуса проедут по кольцу. Артисты театра и куклы из спектакля "Необыкновенный концерт" под предводительством знаменитого конферансье Эдуарда Апломбова будут приветствовать зрителей из открытого салона", - отмечается в сообщении на сайте столичной мэрии. Движение в этом время перекрывать не планируется. Автобусы поедут в общем потоке со скоростью около 40 км в час.

В узнаваемом черном фраке конферансье будет стоять у импровизированного руля на верхней палубе автобуса. Компанию ему составят оперная дива, пианист, французская певица, артисты цирка, укротительница собачек, цыгане и другие куклы из спектакля "Необыкновенный концерт". Сопровождать кукольный кортеж будет духовой оркестр, который исполнит мелодии из спектакля.

Парад кукол посвящен сразу трем событиям: 85-летию театра, 115-летию со дня рождения его создателя Сергея Образцова, а также 70-летию знаменитого спектакля "Необыкновенный концерт".

Автобус планируется украсить надписью "Сергей Образцов". Парад будет приурочен к VIII Международному фестивалю театров кукол имени Образцова, который пройдет с 6 по 31 октября. Кукольные коллективы из разных стран представят на сцене театра свои программы. Открытие фестиваля состоится 6 октября в 17:30 мск в Образцовском парке сразу после завершения парада кукол на Садовом кольце.

Первый парад кукол театра Образцова в Москве состоялся в 2001 году - в год 100-летия Сергея Образцова и 70-летия самого театра. Второй провели в 2008 г. Он открывал V Международный фестиваль театров кукол. Нынешний парад станет третьим в истории театра.

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