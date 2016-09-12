Выставку археологических находок "Моей улицы" продлят до 3 октября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Работа выставки археологических находок "Тверская и не только" в Музее Москвы, которая должна была закрыться 12 сентября, продлена до 3 октября. Как сообщается на сайте столичной мэрии, такое решение принято в связи с интересом горожан к артефактам программы "Моя улица" в этой экспозиции.

"Начиная со дня открытия выставки 28 июня на артефакты, обнаруженные при благоустройстве городских улиц, пришли посмотреть порядка 7 тысяч москвичей", - отмечается в сообщении на сайте мэрии.

СПЕЦПРОЕКТ Улица с обложки Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

В экспозицию на данный момент включено более сотни находок разных веков. Это монеты, потерянные пуговицы, столовые приборы, посуда, игрушки и другие предметы быта.

Один из интересных экземпляров - инструмент фальшивомонетчика XVII века. Также на выставке можно увидеть клад из 91 монеты XVIII века, который нашли при благоустройстве Вознесенского переулка.

Выставку "Тверская и не только" продлевают уже во второй раз. Изначально ее планировалось закрыть 17 июля, однако из-за популярности выставки сроки сдвинули до 12 сентября. По планам организаторов, выставка будет обновлена к Дням европейского наследия (Europeian heritage day), которые отмечаются в этом году 17 и 18 сентября.

Артефакты с "Моей улицы" также можно увидеть на выставке "Дом российского исторического общества и история Воронцова поля", которая открылась 8 сентября в отреставрированной усадьбе купца Рахманова.

Среди экспонатов - стеклянные сосуды с клеймами, глиняные курительные трубки, аптечные и косметические флаконы, ножи, сабля с ножнами, перстни, монеты, пуговицы, мелкая пластика из цветных металлов, складские гири и многое другое. Также на выставке представлен фрагмент деревянной трубы XVIII века, элемента исторической системы городского водоснабжения. Выставка продлится до 8 октября.