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Новый сервисный центр "Московский транспорт" открылся на улице 1905 года

Москва
12 сентября, 10:33 UTC+3
Среднее время обслуживания его посетителей не превысит 15 минут
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новый сервисный центр "Московский транспорт" открылся около станции столичного метро "Улица 1905 года". Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Благодаря открытию второго сервисного центра мы сможем помочь еще большему количеству москвичей решить вопросы, касающееся транспорта. Здесь готовы принимать до 11 тысяч горожан в месяц. Сервисный центр способен привлечь еще большее число жителей к развитию транспортной системы: москвичи смогут оставить обращения, предложения, мнения о работе транспортного комплекса столицы. Особенно мы ждем предложении и вопросов по реформе городского наземного транспорта и работе Московского центрального кольца", - сказал он.

В сервисном центре можно оставить обращение, обжаловать постановление об административных правонарушениях, оформить возврат автомобиля со спецстоянок города, отдать на экспертизу проездные билеты, узнать о действующих правилах на въезд и передвижение грузового транспорта по Москве и задать любые вопросы о московской транспортной системе.

В центре работает 25 окон обслуживания, а также удобные зоны ожидания. Среднее время обслуживания не превысит 15 минут. Для удобства посетителей работает сеть Wi-Fi.

В общественной приемной работает не менее 50 высококвалифицированных специалистов, со всеми из них проведены тренинги по работе с автоматизированной базой данных и по культуре обслуживания. Аналогично первому сервисному центру, здесь также реализован механизм сбора мнений о работе центра с помощью пультов оценки качества обслуживания.

Сервисный центр уже работает на Старой Басманной улице, дом 20, корпус 1. Посетители могут получить консультацию и подать обращение о работе парковок, получить разрешение на возврат автомобиля со спецстоянки, обжаловать постановление об административном правонарушении, оставить заявку на ремонт светофора или установку дорожного знака, пополнить карту "Тройка".

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