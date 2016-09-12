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Центр информирования ответил на 500 тыс. вопросов москвичей об образовании

Москва
12 сентября, 10:42 UTC+3
Учреждение было создан в Москве октябре 2015 года
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полмиллиона москвичей обратились в Центр информирования населения для консультаций по обучению их детей в школах и колледжах за прошедший учебный год. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

"За период с октября 2015 года по сентябрь 2016 года сотрудники Центра предоставили 500 тыс. консультаций, в том числе 70% по телефону и 30% по электронной почте", - говорится в сообщении.

Центр информирования населения о предоставлении образовательных услуг был создан в Москве октябре 2015 года. Специалисты Центра консультируют по вопросам записи ребенка в первый класс или колледж, перевода ребенка из одной образовательной организации в другую, внесения изменений в электронное заявление, комплектования образовательных организаций и др.

Также Центр помогает образовательным организациям Москвы по вопросам электронного учета контингента обучающихся.

Данный сервис работает в составе Городского психолого-педагогического центра, уточнили в пресс-службе. Консультации проводятся по многоканальному телефону: +7 (495) 530-71-71 и по электронной почте: infodo@edu.mos.ru с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00.

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