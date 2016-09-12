Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Похолодание ожидается в Москве на этой неделе

Москва
12 сентября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Уже к ночи на вторник к Московской области с севера приблизится холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные дожди
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Теплая и комфортная погода понедельника в столичном регионе окажется лишь кратким эпизодом - циклон, стремительно "ныряющий" от Кольского полуострова на юго-восток, к южным отрогам Урала, унесет тепло с собой. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, вслед за холодным фронтом циклона в Центр европейской России с порывистыми ветрами северной четверти будет распространяться прохладный воздух из Арктики.

"Температура вновь приблизится к норме, а с четверга будет даже немного ниже, но все же в ее пределах", - уточнил представитель метеослужбы.

Уже к ночи на вторник к Московской области с севера приблизится холодный атмосферный фронт, местами в его зоне пройдут кратковременные дожди. Ветер развернется на северо-западный и северный и усилится до 6-11 м/с, порывы ветра местами ночью будут достигать 15 м/с, а днем - 15-20 м/с. Ночь пока еще будет теплой: 12-14 в Москве и 9-14 градусов по области, а днем всего лишь 14-16 и 11-16 выше ноля соответственно.

Следующие два дня в Москве будут еще прохладнее. В среду, 14 сентября, местами с небольшим дождем и порывами северного ветра до 15 м/с. Под утро температура понизится до 7-9 в Москве и до 4-9 по области, днем в мегаполисе 11-13, в районах Подмосковья - 10-15 градусов.

В четверг еще сохранится умеренный северо-западный, северный ветер, но ужу обойдется без сильных порывов. Ночью без осадков, в Москве столбики термометров покажут 5-7, по области - 3-8 выше ноля, днем местами небольшой дождь и 12-14 и 11-16 градусов тепла соответственно.

Не изменится ситуация и в конце недели - проникшая в регион холодная воздушная масса останется над ним медленно кружить. В пятницу, 16 сентября, пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается 5-10, днем - 10-15 градусов. В субботу, 17 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет 3-8, днем - от 9 до 14 градусов тепла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
16
"ТеатРалли" : как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
15
Собянин открыл первый московский парад городской техники
Президент России Владимир Путин на открытии Дня города на Красной площади
19
Сотни тысяч москвичей отмечают День города на столичных улицах
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
4
В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей
5
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
6
Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке
7
Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике
Темы дня
Реклама