Похолодание ожидается в Москве на этой неделе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Теплая и комфортная погода понедельника в столичном регионе окажется лишь кратким эпизодом - циклон, стремительно "ныряющий" от Кольского полуострова на юго-восток, к южным отрогам Урала, унесет тепло с собой. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, вслед за холодным фронтом циклона в Центр европейской России с порывистыми ветрами северной четверти будет распространяться прохладный воздух из Арктики.

"Температура вновь приблизится к норме, а с четверга будет даже немного ниже, но все же в ее пределах", - уточнил представитель метеослужбы.

Уже к ночи на вторник к Московской области с севера приблизится холодный атмосферный фронт, местами в его зоне пройдут кратковременные дожди. Ветер развернется на северо-западный и северный и усилится до 6-11 м/с, порывы ветра местами ночью будут достигать 15 м/с, а днем - 15-20 м/с. Ночь пока еще будет теплой: 12-14 в Москве и 9-14 градусов по области, а днем всего лишь 14-16 и 11-16 выше ноля соответственно.

Следующие два дня в Москве будут еще прохладнее. В среду, 14 сентября, местами с небольшим дождем и порывами северного ветра до 15 м/с. Под утро температура понизится до 7-9 в Москве и до 4-9 по области, днем в мегаполисе 11-13, в районах Подмосковья - 10-15 градусов.

В четверг еще сохранится умеренный северо-западный, северный ветер, но ужу обойдется без сильных порывов. Ночью без осадков, в Москве столбики термометров покажут 5-7, по области - 3-8 выше ноля, днем местами небольшой дождь и 12-14 и 11-16 градусов тепла соответственно.

Не изменится ситуация и в конце недели - проникшая в регион холодная воздушная масса останется над ним медленно кружить. В пятницу, 16 сентября, пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается 5-10, днем - 10-15 градусов. В субботу, 17 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет 3-8, днем - от 9 до 14 градусов тепла.