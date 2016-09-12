Усадьбу Лопатиных в Москве восстановят по программе "один рубль за квадратный метр"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московские власти объявили аукцион на реконструкцию садового павильона городской усадьбы О.А. Лопатиной 1911 года и получение права его долгосрочной аренды по программе "1 рубль за квадратный метр". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Инвестору предстоит провести инженерно-техническое обследование, противоаварийные работы, после чего разработать и реализовать проект реставрации и использования этого объекта в новом качестве. На все виды работ отводится до 4,5 лет. После сдачи объекта в эксплуатацию инвестор получит право льготной аренды сроком на 49 лет", - говорится в сообщении. Начальная стоимость годовой арендной платы составляет 94,4 тыс. рублей, торги пройдут 20 октября 2016 года.

Павильон находится в районе Арбата по адресу: пер. Сивцев Вражек, д. 42, стр. 5 в пяти минутах от метро "Смоленская", он занимает площадь 22 кв. м. Также в состав лота входит земельный участок, где предполагается наличие сада, площадью около 2,5 тыс. кв. м.

Садовый павильон был частью комплекса зданий усадьбы потомственных Почетных граждан Лопатиных (1907 год), архитектора Константина Бурова. Сейчас из пяти построек, которые когда-то образовывали двор, сохранились лишь само здание усадьбы и полуразрушенный садовый павильон, построенный в стиле классицизма с колоннами и декоративными пилястрами.

Инвестору придется восстанавливать его северную и западную стены, перекрытия, кровлю, столбы и колоны, двери, окна, лестницы и декоративные украшения. Также к павильону необходимо подвести все инженерные коммуникации, уточнили в пресс-службе.

Программу "1 рубль за 1 квадратный метр" приняли в 2012 году. Ее цель - привлечь инвесторов к реставрации памятников в Москве. Для компаний, отреставрировавших аварийные памятники, установили минимальную ставку арендной платы - один рубль за 1 кв. м в год. В 2012 году по новой программе в аренду было сдано семь объектов культурного наследия, в 2013-м и в 2014-м - еще по пять памятников.