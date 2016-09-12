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Москвичи смогут зарегистрировать право собственности за три рабочих дня

Москва
12 сентября, 13:08 UTC+3
Оформление по сокращенным срокам проводится в рамках акции, которая продлится до 25 сентября
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московские центры госуслуг совместно со столичным управлением Росреестра с понедельника проводят акцию, в ходе которой зарегистрировать право собственности можно будет за три дня вместо обычных восьми. Как сообщили в пресс-службе центров, акция продлится до 25 сентября.

"Специальной услугой могут воспользоваться физические лица (правообладатели) при личном обращении, военнослужащие (в отношении жилых помещений), посетители, регистрирующие сделку с использованием материнского капитала, инвалиды, а также их представители (при предъявлении документов об инвалидности), посетители, регистрирующие сделку с представителем города в рамках столичных соцпрограмм", - уточнили в пресс-службе.

Для тех, кто обращается за получением документов по доверенности или воспользовался услугами риэлторских компаний, сроки регистрации прав собственности остаются прежними - 8 рабочих дней.

Оформить право собственности можно в любом центре "Мои документы". Сейчас их в Москве 127 - в каждом районе города и двух новых округах. Они работают семь дней в неделю с 8:00 до 20:00 мск без обеда и выходных.

Во всех центрах госуслуг можно получить сведения из государственного кадастра недвижимости на квартиры и другие объекты, которые расположены в регионах РФ. Причем эти сведения специалисты готовы предоставить по экстерриториальному принципу - без привязки к месту регистрации в Москве.

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