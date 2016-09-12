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В Москве Курбан-байрам отметили более 200 тыс. мусульман

Москва
12 сентября, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Общественный порядок и безопасность при проведении праздника обеспечивали более 4 тыс. полицейских и военнослужащих
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек приняли участие в праздновании в Москве одного из главных мусульманских религиозных праздников - Курбан-байрама. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Нарушений общественного порядка не допущено", - отметили в пресс-службе главка, добавив, что "Московскую соборную мечеть и прилегающую к ней территорию посетили более 90 тыс. человек".

Общественный порядок и безопасность при проведении праздника обеспечивали более 4 тыс. полицейских и военнослужащих.

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