В Москве Курбан-байрам отметили более 200 тыс. мусульман

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек приняли участие в праздновании в Москве одного из главных мусульманских религиозных праздников - Курбан-байрама. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Нарушений общественного порядка не допущено", - отметили в пресс-службе главка, добавив, что "Московскую соборную мечеть и прилегающую к ней территорию посетили более 90 тыс. человек".

Общественный порядок и безопасность при проведении праздника обеспечивали более 4 тыс. полицейских и военнослужащих.