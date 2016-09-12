Собянин: Таганский район Москвы стал более комфортным в результате благоустройства

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник ознакомился с итогами благоустройства Таганской площади, а также Таганской, Народной улиц и Гончарного проезда в рамках программы "Моя улица".
"В этом году на Таганке мы убрали достаточно большое количество самостроя", - сказал Собянин. В частности, у метро "Марксистская" было убрано пять незаконных торговых павильонов. Мэр отметил, что в районе Таганки расположен один из самых интенсивных транспортных и пешеходных узлов.
"Здесь проходят тысячи людей и, конечно, надо было обустроить эту территорию так, чтобы было комфортно для горожан", - отметил градоначальник. По его словам, помимо демонтажа самостроя, воздушные провода убраны под землю, благоустроена территория, расширены тротуары, а позже будут высажены деревья.
"Надеюсь, что это будет более комфортным местом для москвичей, чем было раньше", - добавил Собянин. В ходе благоустройства улиц тротуары в среднем были расширены до 3,5-8 м, а в некоторых местах - до 12 м. При этом пропускная способность проезжей части не уменьшилась.
Всего в рамках программы "Моя улица" в 2016 году благоустраивается и приводится в порядок более 50 улиц и площадей.