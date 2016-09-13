Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВТБ выставил на торги Кунцевский рынок по начальной цене в 1 млрд руб.

Москва
13 сентября, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Торги назначены на 28 октября 2016 г., заявки принимаются по 26 октября
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "ВТБ Капитал Управление активами" выставил на аукцион 100% (50,56 тыс. акций) ОАО "Кунцевский рынок" по начальной цене в 1,005 млрд руб. Об этом говорится в материалах Единой электронной торговой площадки.

Дата торгов назначена на 28 октября 2016 г., дата окончания срока подачи заявок - 26 октября.

Кунцевский рынок находится на западе Москвы. Согласно презентации, он был введен в эксплуатацию в 1981 г., площадь здания рынка составляет 3,849 кв. м.

По итогам первого полугодия 2016 г. Кунцевский рынок получил чистую прибыль в 14,909 млн руб. против убытка в размере 6,057 млн руб. за тот же период годом ранее. Выручка за январь-июнь выросла в 1,8 раза и составила 48,791 млн руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Реставрация арки Северного входа ВДНХ началась в Москве
3
Около 400 человек прошли на выставку Рафаэля за первые 1,5 часа ее работы
12
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелю
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
2
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
3
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
4
Соль внесли в перечень продэмбарго
5
В России создали новое звукопоглощающее покрытие для "Бореев" и "Ясеней"
6
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
7
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
Темы дня
Реклама