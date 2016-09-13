ВТБ выставил на торги Кунцевский рынок по начальной цене в 1 млрд руб.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "ВТБ Капитал Управление активами" выставил на аукцион 100% (50,56 тыс. акций) ОАО "Кунцевский рынок" по начальной цене в 1,005 млрд руб. Об этом говорится в материалах Единой электронной торговой площадки.

Дата торгов назначена на 28 октября 2016 г., дата окончания срока подачи заявок - 26 октября.

Кунцевский рынок находится на западе Москвы. Согласно презентации, он был введен в эксплуатацию в 1981 г., площадь здания рынка составляет 3,849 кв. м.

По итогам первого полугодия 2016 г. Кунцевский рынок получил чистую прибыль в 14,909 млн руб. против убытка в размере 6,057 млн руб. за тот же период годом ранее. Выручка за январь-июнь выросла в 1,8 раза и составила 48,791 млн руб.