ВТБ выставил на торги Кунцевский рынок по начальной цене в 1 млрд руб.

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "ВТБ Капитал Управление активами" выставил на аукцион 100% (50,56 тыс. акций) ОАО "Кунцевский рынок" по начальной цене в 1,005 млрд руб. Об этом говорится в материалах Единой электронной торговой площадки.
Дата торгов назначена на 28 октября 2016 г., дата окончания срока подачи заявок - 26 октября.
Кунцевский рынок находится на западе Москвы. Согласно презентации, он был введен в эксплуатацию в 1981 г., площадь здания рынка составляет 3,849 кв. м.
По итогам первого полугодия 2016 г. Кунцевский рынок получил чистую прибыль в 14,909 млн руб. против убытка в размере 6,057 млн руб. за тот же период годом ранее. Выручка за январь-июнь выросла в 1,8 раза и составила 48,791 млн руб.