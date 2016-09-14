"Крымский мост" из воды и лучей лазера создадут на фестивале "Круг света"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Лазерную копию Крымского (Керченского) моста, гигантскую световую фигуру создателя Московского университета Михаила Ломоносова, а также видеомеппинг по мотивам песен из отечественных кинофильмов увидят посетители фестиваля "Круг света", который пройдет в Москве с 23 по 27 сентября. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"На Гребном канале покажут создание световой копии Крымского (Керченского) моста. Лазеры наведут на водяные потоки специально сконструированных фонтанов - мост через Гребной канал будет состоять из воды и света, он соединит берег со стороны стадиона "Крылатское" с земляной косой в центре канала. На ней установят конструкцию, на которой будут сменять друг друга световые проекции видов российских городов, высота мини-города составит более 50 м", - уточняется в сообщении.

В другой точке - на фасаде главного здания МГУ - создадут гигантскую световую проекцию фигуры Михаила Ломоносова высотой с само здание. Ученый "расскажет" об истории создания Московского университета, спускаясь по световой лестнице. Его повествование дополнят проекции строительства университетской высотки. Гости фестиваля смогут услышать и о популярных легендах, бытующих в университете - о существовании секретной лаборатории и проекте "Метро-2".

Вторым представлением на фасаде здания МГУ станет полноценный мультипликационный фильм, приуроченный к столетию заповедных зон России. По его сценарию, главные герои мультфильма - волчонок и альбатрос - путешествуют по российским заповедникам и спасают их от разбушевавшейся огненной стихии.

На главном фасаде ВДНХ покажут видеомеппинг по мотивам песен из известных отечественных кинофильмов. Песни будет исполнять Хор Турецкого, который выступит 24 сентября вживую. К примеру, под песню "Разговор со счастьем" из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" на фасаде павильона появятся жар-птицы и танцующий терем. Песню Остапа Бендера "Белеет мой парус" дополнят изображения 12 стульев и моря в цветах шахматной доски.

"Круг света" в "Окне в город"

Фестиваль "Круг света" можно увидеть через объектив камер городской системы видеонаблюдения на странице сервиса "Окно в город". Онлайн-трансляция с основных площадок фестиваля будет идти непрерывно с 23 по 27 сентября.

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В трансляции будет задействовано пять городских камер видеонаблюдения: две из них направлены на павильон номер 1 ВДНХ, две - на Гребной канал, а еще одна камера даст обзор Университетской площади и фасада главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Пользователи смогут увидеть не только моменты шоу, но и подготовку к нему. Прямая трансляция происходящего на территории фестиваля поможет избежать очередей - пользователи заранее смогут оценить число зрителей.

Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в столице уже в шестой раз. Впервые видеомеппинг покажут на высотке здания МГУ. Световые шоу пройдут также на фасаде Большого театра. Они будут посвящены отечественному кинематографу, поскольку 2016 год объявлен в России Годом кино.

Фестиваль "Круг света". Досье