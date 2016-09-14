Четыре спортсооружения планируется ввести в эксплуатацию в Москве до конца года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре спортивных объекта появятся на карте Москвы до конца текущего года, благодаря частным инвестициям. Об этом журналистам сообщил руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкин.

"До конца года ожидается ввод еще четырех объектов на 36 тыс. кв. м. В их числе центр синхронного плавания на Автозаводской улице", - сказал он. Левкин напомнил, что центр водного спорта возводится в квартале "Парк Легенд" в рамках реорганизации промзоны "ЗИЛ".

По его словам, инвесторы в этом году уже ввели три спортивных объекта общей площадью почти 90 тыс. кв. м: стадион ЦСКА, ФОК на улице Суздальская и оздоровительный центр с бассейном в городе Московский.