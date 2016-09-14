Четыре спортсооружения планируется ввести в эксплуатацию в Москве до конца года

Федеральная трасса соединит тюменские спортобъекты с Московским трактом к 2021 годуНовости Урала 14 сентября, 11:47
УрФУ и технопарк "Университетский" планируют разрабатывать 3D-технологииНовости Урала 14 сентября, 11:45
Москалькова предложила ввести в УК РФ статью об уголовном проступкеОбщество 14 сентября, 11:41
СК просит арестовать помощника прокурора из Чечни после стрельбы из кортежа в МосквеПроисшествия 14 сентября, 11:30
Мартин Сайдик: достичь прогресса в минских переговорах до конца года реальноМеждународная панорама 14 сентября, 11:30
Стразы для Алины: кто придумывает и шьет костюмы для звезд художественной гимнастикиВ стране 14 сентября, 11:29
На выборах в Госдуму досрочно проголосовали 0,05% избирателейПолитика 14 сентября, 11:27
Кандидат в президенты УЕФА ван Праг сравнил себя с The Rolling StonesСпорт 14 сентября, 11:22
КТСП в январе-августе возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 373 тыс. TEUТранспорт 14 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре спортивных объекта появятся на карте Москвы до конца текущего года, благодаря частным инвестициям. Об этом журналистам сообщил руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкин.
"До конца года ожидается ввод еще четырех объектов на 36 тыс. кв. м. В их числе центр синхронного плавания на Автозаводской улице", - сказал он. Левкин напомнил, что центр водного спорта возводится в квартале "Парк Легенд" в рамках реорганизации промзоны "ЗИЛ".
По его словам, инвесторы в этом году уже ввели три спортивных объекта общей площадью почти 90 тыс. кв. м: стадион ЦСКА, ФОК на улице Суздальская и оздоровительный центр с бассейном в городе Московский.