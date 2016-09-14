Москва профинансирует строительство семи социальных объектов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московские власти до конца 2018 года планируют построить семь социальных объектов за счет бюджета города. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В рамках Адресной инвестиционной программы в Москве за период с 2016 по 2018 год за счет бюджетных средств планируется построить семь социальных объектов", - сказал Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день уже возведен один объект - это спальный корпус на 150 мест на территории Геронтопсихиатрического центра милосердия в Шипиловском проезде. Еще одно здание - "Центр социального обслуживания населения в районе Бирюлево Западное" на Медынской улице, планируется сдать в октябре 2016 года.

Кроме того, в 2017 году будет построен Центр социального обслуживания (ЦСО) населения и управление социальной защиты на Кустанайской улице, а оставшиеся четыре ЦСО стоят в планах на 2018 год.

Строители намерены возвести управление соцзащиты населения и центр социального обслуживания в районе Северный, два центра социального обслуживания населения: "Котловка" на Нагорной улице и "Некрасовка" в поселке Некрасовка, а также управление социальной защиты населения в районе Митино на Пятницком шоссе.