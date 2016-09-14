Москва пришлет в Саратов общественный транспорт в обмен на продовольствие

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САРАТОВ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали в среду соглашение о сотрудничестве двух регионов. Одной из сторон этого сотрудничества названы поставки в Саратов техники общественного назначения, в том числе транспорта, а Саратовская область отправит в столицу продукты.
"В условиях экономических санкций Саратовская область пришла на помощь Москве с поставками продовольствия. В свою очередь, мы помогаем региону со спецтехникой коммунального и медицинского назначения, общественным транспортом", - сказал Собянин. Он отметил, что подписываемый документ обеспечит сотрудничество правительств Саратова и Москвы не только в сфере экономики, но и в области соцполитики, здравоохранения, культуры, туризма.
Радаев подчеркнул, что в настоящее время товарооборот между Саратовской областью и Москвой является наиболее оживленным со сравнению с другими регионами РФ и составляет 90 млрд рублей в год. Он напомнил, что в 2016 году в Саратовской области собран рекордный урожай по зерну и хорошо уродились овощи и бахчевые, и обещал, что успех местных аграриев отразится на ассортименте продуктового рынка Москвы.
Саратовский Минсельхоз и Департамент торговли и услуг Москвы заключили свое соглашение - о сотрудничестве в продовольственной сфере. Также было подписано девять меморандумов о намерениях в области поставок продукции между саратовскими и московскими компаниями.
Как ранее сообщал ТАСС, из бюджета Москвы в Саратовскую область уже поступило на безвозмездной основе 420 млн рублей на благоустройство и реализацию урбанистических проектов. Кроме того, столица передала региону 20 единиц коммунальной спецтехники и 22 кареты скорой медпомощи. Планируется поступление в парк саратовского общественного транспорта московских трамваев и троллейбусов - в общей сложности около 50 единиц, а также еще некоторого количества спецмашин для нужд коммунальщиков.