Объявлен конкурс на строительство детского сада на территории МГУ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Казенное предприятие "Управление гражданского строительства", подведомственное департаменту строительства Москвы, объявило конкурс на выбор подрядчиков для разработки проекта строительства детского сада на территории МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом журналистам сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

"Строительство социальных объектов является одним из приоритетных направлений строительного комплекса Москвы. За последние годы мы развернули масштабное строительство школ и детских дошкольных учреждений для того, чтобы обеспечить потребности жителей столицы в учебных местах. В этом году 1 сентября в Москве открылись более 20 новых школ и детских садов", - сказал Бочкарев.

По его словам, подведение итогов конкурса запланировано на 21 сентября. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,6 млн руб. Общая площадь объекта составит более 3,7 тыс. кв. м. Трехэтажное здание детсада будет рассчитано на 250 мест.

Там будет предусмотрена возможность совместного воспитания здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Для удобства маломобильных групп будут оборудованы пандусы и тактильные указатели.