Реконструкция федерального перинатального центра в Москве завершится в 2017 году

Теодор Теодоридис утвержден на посту генерального секретаря УЕФАСпорт 15 сентября, 13:49
СМИ: глава МИД Франции попросил РФ и США предоставить текст перемирия в СирииМеждународная панорама 15 сентября, 13:44
В Сургуте незаконно установлен памятник СталинуОбщество 15 сентября, 13:31
Пассажиропоток аэропортов Кубани вырос с начала года на 14%Транспорт 15 сентября, 13:24
На борьбу с алкоголизмом в уральское село направлено 300 тыс. рублейОбщество 15 сентября, 13:21
Режиссер-нонконформист: топ культовых фильмов Оливера СтоунаКультура 15 сентября, 13:20
Власти проведут оценку стоимости международного аэропорта ИркутскСибирь 15 сентября, 13:02
Биологи нашли способ моделирования редкого генетического заболеванияНаука 15 сентября, 13:00
"Ежик в тумане": проверьте свое знание культового советского мультфильмаКультура 15 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Завершающий этап модернизации федерального перинатального центра на улице Академика Опарина в столице - реконструкцию главного 2-этажного корпуса - планируется закончить в первом квартале 2017 года. Об этом в четверг журналистам сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
"В настоящее время ведется сборка металлоконструкций надземного перехода, а также демонтаж внутренних перегородок и стен главного корпуса", - пояснил Антосенко. По его словам, площадь здания планируется увеличить за счет надстройки двух этажей. Кроме того, появится надземный переход, который соединит все существующие корпуса.
Он напомнил, что новое строительство и реконструкция ведутся здесь с 2011 года. К настоящему времени введен в эксплуатацию 6-этажный перинатальный корпус общей площадью 24,8 тыс. кв. м, рассчитанный на 150 коек, клинико-диагностический центр с дневным стационаром на 20 коек, а также провели реконструкцию родильного и операционного блоков с заменой оборудования.
Работы финансируются за счет средств федерального бюджета. Застройщиком выступает ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова".