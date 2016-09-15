Реконструкция федерального перинатального центра в Москве завершится в 2017 году

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Завершающий этап модернизации федерального перинатального центра на улице Академика Опарина в столице - реконструкцию главного 2-этажного корпуса - планируется закончить в первом квартале 2017 года. Об этом в четверг журналистам сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"В настоящее время ведется сборка металлоконструкций надземного перехода, а также демонтаж внутренних перегородок и стен главного корпуса", - пояснил Антосенко. По его словам, площадь здания планируется увеличить за счет надстройки двух этажей. Кроме того, появится надземный переход, который соединит все существующие корпуса.

Он напомнил, что новое строительство и реконструкция ведутся здесь с 2011 года. К настоящему времени введен в эксплуатацию 6-этажный перинатальный корпус общей площадью 24,8 тыс. кв. м, рассчитанный на 150 коек, клинико-диагностический центр с дневным стационаром на 20 коек, а также провели реконструкцию родильного и операционного блоков с заменой оборудования.

Работы финансируются за счет средств федерального бюджета. Застройщиком выступает ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова".