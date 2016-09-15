Прохладная и пасмурная погода задержится в Москве

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Период прохладной погоды, начавшийся в столичном регионе в среду, продолжится и в предстоящую пятидневку. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Москва и Московская область останутся под влиянием обширного высотного циклона, который продолжит кружить на центром Европейской России, удерживая температуру немного ниже климатической нормы", - отметил представитель метеослужбы.
В пятницу 16 сентября к Москве с севера приблизится небольшой активный циклон. Ночью временами пройдет небольшой дождь, минимальная температура в Москве - 8-10 градусов, по области - 5-10. Днем дождь будет умеренным, максимальная температура в мегаполисе - 12-14 градусов, в регионе - 10-15.
В ночь на субботу пройдет дождь. В выходные ночью в Москве ожидается 6-8 градусов, по области - 3-8. Днем в столице 11-13 градусов, в Подмосковье - 9-14, возможен небольшой дождь.
В начале новой недели местами пройдет небольшой дождь, станет еще прохладнее. В Москве и Подмосковье ночью ожидается 2-7 градусов, днем - 7-12. Средняя суточная температура в эти дни будет ниже климатической нормы на три градуса.