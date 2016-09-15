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Почти 500 образовательных учреждений построят в Новой Москве к 2035 году

Москва
15 сентября, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Всего к этому сроку планируется ввести в эксплуатацию порядка 100 млн кв. м недвижимости
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 100 млн кв. м недвижимости различного назначения, в том числе почти 500 образовательных учреждений, планируется ввести в эксплуатацию почти за 20 лет в Новой Москве. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К 2035 году Новая Москва будет органично интегрирована в общую ткань мегаполиса. Для жителей новых округов откроются 320 детских садов, около 170 школ, более 100 спортивных объектов и 125 новых поликлиник и больниц", - отметил Хуснуллин.

По его словам, большое внимание будет уделено вопросам транспортной доступности новых районов. "За это время на присоединенных территориях появится 45 км метро, а протяженность магистральной дорожной сети увеличится на 700 км - с 611 до 1311 км", - уточнил Хуснуллин.

Только до 2018 года в Новой Москве будет построено и реконструировано 122 км дорог. Сюда входят и Калужское шоссе, ЦКАД и дороги, которые соединят между собой Киевское, Калужское и Боровское шоссе.

Заммэра напомнил, что всего к 2035 году в Новой Москве смогут проживать 1,5 млн человек, а количество рабочих мест возрастет до 1 млн.

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