Лужнецкая набережная Москвы открыта после благоустройства

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Лужнецкую набережную после завершения благоустройства. Градоначальник отметил, что продолжается активная масштабная реконструкция "Лужников".

"На всей площади развернуты строительные работы, строятся новые спортивные комплексы, обустраивается зеленая территория, дорожки, проспекты "Лужников", восстанавливаются памятники культуры. Постепенно, несмотря на то, что продолжаются масштабные строительные работы, уже появляются первые результаты. Таким первым результатом стала Лужнецкая набережная", - сказал мэр журналистам. Он отметил, что москвичи здесь уже могут опробовать профессиональную беговую дорожку, новые скамейки.

"Горожане здесь гуляют с удовольствием, пользуясь современным освещением. Надеюсь, что осенью здесь появятся новые деревья, кустарники. Здесь будет еще более комфортно и более уютно", - сказал мэр. Он поздравил строителей с завершением работы и спортсменов, которые получили сегодня "новый, хороший, качественный объект".

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Работы на набережной проходили с июля по сентябрь. Лужнецкая набережная находится на территории Олимпийского комплекса "Лужники" и является одним из самых популярных мест для проведения досуга и занятий спортом. Основной идеей реконструкции стало перераспределение ее пространства в пользу пешеходов, ширина проезжей части была сокращена до двух полос, а на освободившемся пространстве организована зона для прогулок, занятий бегом, велоспортом и катания на роликовых коньках. Длина профессиональной беговой дорожки, покрытой специальным прорезиненным покрытием, составила 3 км.

Пешеходная часть набережной, которая располагается ближе к воде, вымощена плиткой, вдоль набережной установлены воркаут-площадки с уличными тренажерами. Появилось на Лужнецкой набережной и общественное пространство у воды, вместо гранитного спуска к реке устроена деревянная лестница из специально обработанной лиственницы, на ступенях можно заниматься спортом, читать, загорать и просто любоваться рекой. Общая площадь деревянного настила - почти 600 кв. м. На набережной установили новые лавочки, урны, велопарковки, светильники, стенды навигации.

На остальной территории "Лужников" работы по благоустройству планируется завершить в конце 2017 - начале 2018 года. В прошлом году были приведены в порядок прилегающие к Лужнецкой Фрунзенская и Новодевичья набережные. В ближайшие годы планируется благоустройство Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пречистенской и других набережных Москвы-реки.