Выставка уникальных арф впервые открывается в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Выставка уникальных арф впервые откроется в Москве в Центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки. Редкие инструменты представит посетителям арфист-виртуоз и композитор, солист группы "Game of Tones" Александр Болдачёв, который после вернисажа выступит с концертом.

Коллекция арф

В интервью ТАСС Александр Болдачёв рассказал, что в экспозиции собраны классические, кельтские и современные электроакустические арфы. Демонстрируются инструменты из ценных пород дерева и белого золота. Зрители смогут познакомиться с этим древнейшим инструментом, эволюция которого началась в Древнем Египте и продолжается по сей день, предлагая все новые варианты и возможности, которые делают арфу полноценным сольным инструментом, отметил музыкант.

Арфист-виртуоз Александр Болдачёв родился в 1990 году в Санкт-Петербурге. С раннего возраста освоив рояль и арфу, уже в пять лет начал концертную деятельность и в то же время сочинил свои первые композиторские опусы. Для 6-летнего арфиста Сергей Слонимский написал "Рождественские звоны", которые юный музыкант исполнил на рождественском фестивале в Санкт-Петербурге. В 9-летнем возрасте концертом с госоркестром Литвы начал международную карьеру.

В 2005 году Болдачёв поступает в Высшую школу искусств в Цюрихе (Швейцария), где проходит обучение от бакалавра до аспиранта. В настоящее время активно концертирует и дает мастер-классы в России, странах Европы и Америки, дополняя свой арфовый репертуар собственными произведениями и переложениями для арфы. Участвует в концертах с крупнейшими оркестрами мира, в том числе и в постановках Большого театра России. Болдачёв - лауреат многочисленных международных конкурсов по арфе, награжден премиями "Британские блестящие дарования" и "ProEuropa" (за выдающийся талант и вклад в развитие европейского искусства), является участником группы "Game of Tones".

В числе редчайших экспонатов собеседник агентства назвал ирландскую арфу начала ХХ века, принадлежавшую легендарной советской арфистке, народной артистке СССР Вере Дуловой. По словам Болдачёва, бесспорным раритетом является также африканская арфа, найденная археологической экспедицией в Сенегале и датированная специалистами 1 веком н. э.

"Из совершенно новых, эксклюзивных разработок последнего года, "Minerva" - арфа из белого золота, которая будет представлена на концерте. Она получила свое имя в честь римской богини мудрости. И, действительно, одноименная арфа не только обладает глубоким, вдумчивым звуком, но и намного обходит своих "соплеменниц" в скорости звукового отклика", - пояснил музыкант.

Также будет представлена более современная, электроакустическая арфа, которая, кроме своей сложной натуральной конструкции, имеет целую систему звукоснимателей, позволяющих приумножить и без того пеструю палитру звуков, рассказал Болдачёв.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат композиции из оригинального арфового репертуара, обработки классической балетной и вокальной музыки Годефруа, Андреса, Поссе, Санкана, Форе, Пьяццоллы, Манчини, Прокофьева, Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского.

Особым номером концерта станет музыка к балету Стравинского "Петрушка", которая впервые будет исполнена на арфе.

Вместе с Александром Болдачёвым в музыкальном дивертисменте примут участие арфистки Александра Тихонова и Анна Ильина, а также альтист Константин Мережников.

Перед началом концерта президент итальянского Арфового дома "Salvi" Марко Сальви объявит русского арфиста и композитора Александра Болдачёва официальным, эксклюзивным артистом мирового лидера по производству арф "Salvi" и "Lyon&Hely", история которых насчитывает более 180 лет.