Первые мобильные стойки по продаже прессы заработали в Москве

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первые 35 пресс-стендов - мобильные стойки по продаже периодики - начали работать в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, к октябрю в городе можно будет увидеть уже более двухсот стоек, а до конца года их будет уже 474.
"Пресс-стенды заменят продажу газет и журналов с рук. Они устанавливаются там, где нет возможности поставить киоск. В основном стойки появятся на улицах в центре. На мобильной стойке с четырьмя витринами может поместиться до 120 наименований печатной продукции", - уточняется в сообщении.
Пресс-стенд легко раскладывается и не занимает много места. Вся продукция размещена под стеклом, что защищает ее от пыли и непогоды.
Мобильные стойки принадлежат городу и находятся на балансе "Мосгорпечати". Распространителей выбирают по конкурсу, с ними заключают пятилетние контракты. За сохранность и внешний вид стоек будут отвечать распространители. Единый стиль пресс-стендов разработали отечественные производители.
Сейчас в городе продолжают заменять устаревшие киоски "Печать" на нестационарные торговые объекты нового образца. Всего на столичных улицах появится более двух тысяч таких киосков, право на торговлю почти в тысяче из них уже разыграно.