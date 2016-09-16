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Первые мобильные стойки по продаже прессы заработали в Москве

Москва
16 сентября, 9:22 UTC+3
Они устанавливаются там, где нет возможности поставить киоск
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первые 35 пресс-стендов - мобильные стойки по продаже периодики - начали работать в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, к октябрю в городе можно будет увидеть уже более двухсот стоек, а до конца года их будет уже 474.

"Пресс-стенды заменят продажу газет и журналов с рук. Они устанавливаются там, где нет возможности поставить киоск. В основном стойки появятся на улицах в центре. На мобильной стойке с четырьмя витринами может поместиться до 120 наименований печатной продукции", - уточняется в сообщении.

Пресс-стенд легко раскладывается и не занимает много места. Вся продукция размещена под стеклом, что защищает ее от пыли и непогоды.

Мобильные стойки принадлежат городу и находятся на балансе "Мосгорпечати". Распространителей выбирают по конкурсу, с ними заключают пятилетние контракты. За сохранность и внешний вид стоек будут отвечать распространители. Единый стиль пресс-стендов разработали отечественные производители.

Сейчас в городе продолжают заменять устаревшие киоски "Печать" на нестационарные торговые объекты нового образца. Всего на столичных улицах появится более двух тысяч таких киосков, право на торговлю почти в тысяче из них уже разыграно.

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