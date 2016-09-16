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Москвичей призывают отказаться от поездок на автомобилях с 19 по 23 сентября

Москва
16 сентября, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Впервые акция "На работу на велосипеде" продлится в столице всю рабочую неделю
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы призывают с 19 по 23 сентября принять участие в ежегодной акции "На работу на велосипеде", а 22 сентября - в акции "День без автомобиля". Об этом сообщается на сайте департамента экономической политики и развития Москвы.

"Впервые акция "На работу на велосипеде" продлится в Москве всю рабочую неделю - с 19 по 23 сентября. В течение этой недели москвичи смогут принять участие в многочисленных велосипедных мероприятиях, также пройдет ставший уже традиционными для столицы "День без автомобиля", - говорится в сообщении.

Цель акции - показать москвичам, что в современном мегаполисе велосипед зачастую оказывается гораздо более эффективным и практичным средством передвижения, чем личный автомобиль. Кроме того, он не загрязняет окружающую среду, с помощью велосипеда можно выстроить собственный удобный маршрут и при этом поддерживать себя в хорошей физической форме.

"День без автомобиля", который пройдет 22 сентября, станет кульминацией недельной акции. В этот день по всему городу будут организованы "энергетические точки", где все велосипедисты получат сувениры и угощения, а также смогут пообщаться с организаторами мероприятия и зарядиться положительными эмоциями.

Участникам акции будут бесплатно раздавать фрукты, воду и другие угощения. А некоторые московские кафе, рестораны, веломастерские и даже салоны красоты будут предоставлять посетителям на велосипедах скидки. Кроме того, в дни проведения акции будут действовать специальные повременные тарифы на услуги городского велопроката "Велобайк" и бесплатный провоз велосипедов в электричках.

В Москве акция "На работу на велосипеде" проводится проектом по развитию велокультуры Let's bike it! ("Летс байк ит!")при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. По решению Министерства транспорта Российской Федерации во всероссийском формате ее проводят два раза в год: в последнюю пятницу мая и 22 сентября. В мае 2016 года в акции "На работу на велосипеде" в Москве приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных участников превысило пять тысяч человек.

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