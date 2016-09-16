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Строители планируют ввести 1,9 млн кв. м недвижимости в промзонах в Москве в 2017 году

Москва
16 сентября, 12:49 UTC+3
Комплексная работа по реновации промзон ведется во всех административных округах столицы
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московские строители планируют ввести 1,9 млн кв. м недвижимости в промзонах в 2017 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В столице активно ведется работа по реновации существующих промзон. Их площадь - около 19 тыс. га. При этом наш подход - не застраивать эти территории просто жильем, у нас нет цели строить новые спальные районы. Наша цель при реорганизации этих городских территорий - сформировать комплексную городскую застройку, где есть и рабочие места, и жилье, и объекты социальной сферы", - отметил Левкин.

"Рабочих мест на этих территориях в результате реорганизации должно стать больше, чем есть сейчас. Комплексная работа по реновации промзон ведется во всех административных округах Москвы", - добавил он.

По его словам, в следующем году, больше всего недвижимости построят в промзонах на территории Южного административного округа - 715,4 тыс. кв. м. В ЦАО на территории бывших промзон построят 497,5 тыс. кв. м.

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