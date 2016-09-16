Особняк XIX века в стиле ампир выставлен на аукцион в Басманном районе Москвы

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный дом усадьбы XIX века в стиле ампир выставлен на аукцион в Басманном районе Москвы, начальная стоимость контракта - 153,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
"Главный дом усадьбы XIX (1833-1836 годы, архитектор неизвестен) выполнен в стиле ампир и расположен на пересечении Барашевского и Лялина переулка по адресу: Лялин переулок, 10/14, строение 1", - говорится в сообщении. Начальная стоимость объекта составляет 153,4 млн руб., торги пройдут 28 октября 2016 года. Дом находится в хозяйственном ведении ГУП "Московское имущество".
Главный дом усадьбы XIX века - это один из примеров жилых домов в стиле позднего московского ампира. Он был построен на углу Лялиной площади по прошению купца С. Г. Попова, поданному в Комиссию для строений в Москве в декабре 1833 года. В советское время здесь находились коммунальные квартиры, что привело к существенной деградации здания, уточняется в предоставленной пресс-службой справке к объекту.
Сейчас дом является нежилым, двухэтажное здание используется под офисы. По данным БТИ, оно занимает площадь 843 кв. м. В 1998 и 2006 годах в доме меняли кровлю и укрепляли несущие конструкции, но сейчас строение нуждается в капитальном ремонте.
При реставрации инвестор должен будет сохранить оформление парадных залов с пышным лепном декором потолков и историческую изразцовую печь, а также восстановить историческую ограду вдоль Барашевского переулка. Все ремонтные работы должны быть закончены в течение 2,5 лет.