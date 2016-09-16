Электрички опаздывают на Белорусском направлении МЖД

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Четыре электропоезда на Белорусском направлении МЖД следуют из Москвы в область с опозданием. Как сообщили в управлении Московской железной дороги (МЖД), это связано с остановкой по техническим причинам другой электрички.

"Сегодня в 14.20 мск на перегоне Одинцово - Голицыно Белорусского направления МЖД по техническим причинам был остановлен электропоезд № 7101, следовавший по маршруту Москва - Дорохово. Машинист вызвал вспомогательный локомотив, который отбуксировал состав до станции Голицыно, где пассажирам было предложено воспользоваться другими поездами", - пояснили в управлении.

В связи с этим четыре электропоезда следуют по направлению в область с отклонением от расписания. "Диспетчерский аппарат дороги делает все возможное для ввода этих поездов в график", - отметили в МЖД.