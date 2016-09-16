Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электрички опаздывают на Белорусском направлении МЖД

Москва
16 сентября, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Это связано с остановкой одного из составов по техническим причинам
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Четыре электропоезда на Белорусском направлении МЖД следуют из Москвы в область с опозданием. Как сообщили в управлении Московской железной дороги (МЖД), это связано с остановкой по техническим причинам другой электрички.

"Сегодня в 14.20 мск на перегоне Одинцово - Голицыно Белорусского направления МЖД по техническим причинам был остановлен электропоезд № 7101, следовавший по маршруту Москва - Дорохово. Машинист вызвал вспомогательный локомотив, который отбуксировал состав до станции Голицыно, где пассажирам было предложено воспользоваться другими поездами", - пояснили в управлении.

В связи с этим четыре электропоезда следуют по направлению в область с отклонением от расписания. "Диспетчерский аппарат дороги делает все возможное для ввода этих поездов в график", - отметили в МЖД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Белый медвежонок с Чукотки получил прописку в Московском зоопарке
2
В Москве отреставрируют памятник архитектуры "Красные палаты"
13
Сoбянин открыл новую сцену Театра Табакова на Малой Сухаревской площади
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
Банк России понизил ключевую ставку
3
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
4
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
5
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
6
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама