Как выглядят новые станции московского метро

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Марьина Роща" до станции "Петровско-Разумовская" открылся в пятницу в столице. Протяженность нового северного участка линии составляет 5 км.
"Осторожно, названия меняются": что вы знаете об истории станций московского метро?
В составе нового участка - три станции. "Бутырская" расположена на пересечении улицы Руставели и Огородного проезда, "Фонвизинская" - в начале улицы Милашенкова, "Петровско-Разумовская" - возле Дмитровского шоссе. На "Петровско-Разумовской" теперь действует кросс-платформенная пересадка с одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии, то есть при пересадке с одной ветки на другую при следовании в одном направлении пассажиру не придется переходить на другую платформу. Следующий участок Люблинско-Дмитровской линии до "Селигерской", включающий три станции, будет введен в эксплуатацию в 2017 году.