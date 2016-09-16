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Как выглядят новые станции московского метро

Москва
16 сентября, 17:04 UTC+3
Они открылись в пятницу на участке Люблинско-Дмитровской линии
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Станция "Фонвизинская"
Станция "Фонвизинская"
Станция "Фонвизинская"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Денис Гришкин/Пресс-служба Мэра и правительства Москвы
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Станция "Петровско-Разумовская"
Станция "Петровско-Разумовская"
Станция "Петровско-Разумовская"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Денис Гришкин/Пресс-служба Мэра и правительства Москвы
Станция "Бутырская"
© Денис Гришкин/Пресс-служба Мэра и правительства Москвы
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Станция "Фонвизинская"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Денис Гришкин/Пресс-служба Мэра и правительства Москвы
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Станция "Петровско-Разумовская"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Денис Гришкин/Пресс-служба Мэра и правительства Москвы
Станция "Бутырская"
© Денис Гришкин/Пресс-служба Мэра и правительства Москвы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Марьина Роща" до станции "Петровско-Разумовская" открылся в пятницу в столице. Протяженность нового северного участка линии составляет 5 км.

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В составе нового участка - три станции. "Бутырская" расположена на пересечении улицы Руставели и Огородного проезда, "Фонвизинская" - в начале улицы Милашенкова, "Петровско-Разумовская" - возле Дмитровского шоссе. На "Петровско-Разумовской" теперь действует кросс-платформенная пересадка с одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии, то есть при пересадке с одной ветки на другую при следовании в одном направлении пассажиру не придется переходить на другую платформу. Следующий участок Люблинско-Дмитровской линии до "Селигерской", включающий три станции, будет введен в эксплуатацию в 2017 году.

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