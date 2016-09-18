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В Москве пройдет концерт для молодых людей, впервые проголосовавших на выборах

Москва
18 сентября, 12:31 UTC+3
Билет они получат, придя на участок для голосования в день выборов
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Концерт для молодых людей, которые впервые проголосовали на выборах, пройдет в воскресенье в столице. Организатором мероприятия выступило правительство Москвы, сообщил председатель московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

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"Правительство (Москвы - прим. ТАСС) организует на Поклонной горе концерт звезд эстрады для впервые голосующих, у нас в этом году их 140 тыс.", - сказал он.

Глава Мосгоризбиркома уточнил, что билет для прохода на концерт молодые избиратели получат, придя на участок для голосования в день выборов.

Концерт начнется в 20:00 мск. На сцене выступят Джиган, Алексей Воробьев, Бьянка, MBAND, Burito, Город312.

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