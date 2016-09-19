Временами небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидается в Москве

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в столичном регионе облачность с прояснениями. Как сообщили в метеослужбе, днем временами возможен небольшой дождь.
"Температура воздуха в Москве составит 8-10, по области - от 7 до 12 тепла", - сказал представитель Росгидромета. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно, пройдет небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 6-8 градусов, по области - от 3 до 8 градусов выше ноля.
Днем в среду в Москве воздух прогреется до 10-12 градусов, в Подмосковье - до 7-12 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.