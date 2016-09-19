Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свыше 10 объектов недвижимости ввели в центре Москвы с начала года

Москва
19 сентября, 11:16 UTC+3
В соответствии с утвержденной программой развития центра столицы в ближайшие два года ожидается ввод около 40 объектов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. На территории Центрального административного округа столицы построено три гостиницы, два жилых дома, пять социальных объектов, два многофункциональных комплекса и один религиозный, а всего в ЦАО с начала года построено 13 объектов, их общая площадь составила 220 тыс. кв. м. Об этом в понедельник журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"До конца года в планах строительство более 400 тыс. кв. м. На три объекта площадью 70 тыс. кв. м уже получено заключение, по остальным степень готовности достаточно высокая и возникающие вопросы рассматриваются еженедельно", - отметил он.

Левкин уточнил, что в соответствии с утвержденной программой развития центра столицы ожидается ввод около 40 объектов в ближайшие два года.

"Госпрограмма "Градостроительная политика" к сегодняшнему дню позволяет нам говорить, что центр столицы постепенно превращается из места, где раньше только работали, в место, где живут, проводят свой досуг москвичи и гости нашего города", - уточнил Левкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе
15
Как выглядят новые станции московского метро
3
Белый медвежонок с Чукотки получил прописку в Московском зоопарке
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
Дания заявила об участии в авиаударе по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зора
3
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
4
ЦБ отозвал лицензии у трех банков
5
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
6
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
7
Эрдоган: оппозиция Сирии при поддержке Анкары продолжит наступление в направлении Алеппо
Темы дня
Реклама