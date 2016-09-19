Свыше 10 объектов недвижимости ввели в центре Москвы с начала года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. На территории Центрального административного округа столицы построено три гостиницы, два жилых дома, пять социальных объектов, два многофункциональных комплекса и один религиозный, а всего в ЦАО с начала года построено 13 объектов, их общая площадь составила 220 тыс. кв. м. Об этом в понедельник журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"До конца года в планах строительство более 400 тыс. кв. м. На три объекта площадью 70 тыс. кв. м уже получено заключение, по остальным степень готовности достаточно высокая и возникающие вопросы рассматриваются еженедельно", - отметил он.

Левкин уточнил, что в соответствии с утвержденной программой развития центра столицы ожидается ввод около 40 объектов в ближайшие два года.

"Госпрограмма "Градостроительная политика" к сегодняшнему дню позволяет нам говорить, что центр столицы постепенно превращается из места, где раньше только работали, в место, где живут, проводят свой досуг москвичи и гости нашего города", - уточнил Левкин.