Более 6 млн положительных оценок поставили москвичи центрам госуслуг

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 6,6 млн москвичей дали положительные отклики работе столичных центров предоставления государственных услуг "Мои документы" с февраля 2014 года по сегодняшний день. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе центров госуслуг.
Здесь напомнили, что в центрах "Мои документы", в каждом окне специалиста установлены специальные устройства оценки качества обслуживания. "Все оценки по просьбам жителей выводятся на экраны в онлайн-режиме в виде разноцветных "смайликов". Зеленый "смайлик" означает, что посетитель остался доволен работой центра, желтый - удовлетворен, а красный - огорчен", - пояснили в пресс-службе.
Всего за период с февраля 2014 года по настоящее время посетители центров госуслуг поставили свыше 6,6 млн "смайликов". Почти 97% из них - это положительные оценки.
"Такая система оценки полезна всем: посетителям, сотрудникам и руководителям. Посетители понимают, что центры госуслуг заботятся о них, заинтересованы в обратной связи. Сотрудник видит, что каждый клиент может повлиять на рейтинг центра. А руководитель получает объективное свидетельство от жителей о качестве работы специалистов", - прокомментировали в пресс-службе.
Центры госуслуг города Москвы предоставляют 170 услуг и выдают 280 видов документов. Среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.