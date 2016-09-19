Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 6 млн положительных оценок поставили москвичи центрам госуслуг

Москва
19 сентября, 16:53 UTC+3
Оценить качество обслуживания можно непосредственно в центре - для этого у каждого окна установлены специальные устройства
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 6,6 млн москвичей дали положительные отклики работе столичных центров предоставления государственных услуг "Мои документы" с февраля 2014 года по сегодняшний день. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе центров госуслуг.

Смотрите также
Собянин: в Москве завершено формирование сети центров "Мои документы"

Здесь напомнили, что в центрах "Мои документы", в каждом окне специалиста установлены специальные устройства оценки качества обслуживания. "Все оценки по просьбам жителей выводятся на экраны в онлайн-режиме в виде разноцветных "смайликов". Зеленый "смайлик" означает, что посетитель остался доволен работой центра, желтый - удовлетворен, а красный - огорчен", - пояснили в пресс-службе.

Всего за период с февраля 2014 года по настоящее время посетители центров госуслуг поставили свыше 6,6 млн "смайликов". Почти 97% из них - это положительные оценки.

"Такая система оценки полезна всем: посетителям, сотрудникам и руководителям. Посетители понимают, что центры госуслуг заботятся о них, заинтересованы в обратной связи. Сотрудник видит, что каждый клиент может повлиять на рейтинг центра. А руководитель получает объективное свидетельство от жителей о качестве работы специалистов", - прокомментировали в пресс-службе.

Центры госуслуг города Москвы предоставляют 170 услуг и выдают 280 видов документов. Среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе
15
Как выглядят новые станции московского метро
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
2
Опубликованы фото и видео испытаний пушки новейшего истребителя Т-50
3
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
4
Предприниматель в подмосковном Жуковском убит при выходе из дома
5
Завершено расследование дела по факту создания секты "бога Кузи"
6
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
7
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
Темы дня
Реклама